Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россельхознадзор пока не планирует новых проверок белорусских предприятий

Экономика и бизнес
29 мая, 13:00 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ мая./Корр. ТАСС, Сергей Павлив

Глава ведомства Сергей Данкверт также отметил, что не является сторонником проведения инспекций

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая./Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Россельхознадзор пока не собирается проводить новые инспекции белорусских предприятий на предмет выявления нарушений в производстве молочной продукции, сообщил  журналистам глава ведомства Сергей Данкверт.

Читайте также новости по теме:
Россия - Белоруссия
© Виктор Драчев/ТАСС

ГП РФ не нашла конфликта интересов у главы Россельхознадзора в ситуации с Белоруссией

Российско-белорусский ЗРК создадут за счет Союзного государства

Россия просит ограничить ветсертификацию некачественных молочных продуктов из Белоруссии

"Мы пока не собираемся инспекции делать, потому что эти инспекции ведут к тому, что ситуация для наших коллег (в Белоруссии - прим ТАСС), не всегда улучшается, а наоборот ухудшается", - отметил он, отвечая на вопрос ТАСС.

Данкверт также сообщил, что не является сторонником проведения инспекций. "Я не сторонник посылать инспекции, я сторонник того, чтобы осуществлять мониторинг (на границе - прим. ТАСС)", - подчеркнул он.

Усиленный контроль

Россельхознадзор с 15 мая 2017 года ввел режим усиленного контроля в отношении девяти предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями в производстве молочной продукции. Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

Данные меры, в частности, касаются ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат (а также его Копыльского и Любанского филиалов), ОАО "Барановичский молочный завод, ОАО "Кобринский маслосырзавод", ОАО "Пружанский молочный комбинат", ОАО "Бабушкина крынка", ОАО "Молочная компания Новогрудские дары", ОАО "Молодечненский молочной комбинат", КПУП "Мозырские молочные продукты", а также ОАО "Лепельский молочно-консервный комбинат".

Кроме того, Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку продукции с ПУП "Молочный полюс" из-за выявленных нарушений в производстве молока.

Две группы специалистов Россельхознадзора в мае инспектировали перерабатывающие предприятия по всем областям республики. В связи с ограничением поставок белорусской продукции в Россию с 5 по 13 апреля на белорусских предприятиях работали пять групп инспекторов ведомства.

Были проведены инспекции 17 перерабатывающих предприятий страны, в том числе пяти молочных, восьми мясных, двух рыбных, а также двух птицефабрик и трех молочно-товарных ферм. По итогам проверки Россельхознадзор разрешил ввоз продукции двух белорусских предприятий в Россию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Россия - Белоруссия
Страны
Россия Белоруссия
Персоны
Данкверт, Сергей Алексеевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В мэрию подана заявка на проведение оппозиционной акции 12 июня
2
Дерипаска назвал ложью сообщения о его просьбе об иммунитете в обмен на показания в США
3
В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства
4
WP: администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с РФ по Украине
5
СБУ проводит проверки в офисах "Яндекса" в Киеве и Одессе
6
Депутат Рады: украинские ракетчики увольняются с "Южмаша" и уезжают в РФ
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама