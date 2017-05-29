Россельхознадзор пока не планирует новых проверок белорусских предприятий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая./Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Россельхознадзор пока не собирается проводить новые инспекции белорусских предприятий на предмет выявления нарушений в производстве молочной продукции, сообщил журналистам глава ведомства Сергей Данкверт.
"Мы пока не собираемся инспекции делать, потому что эти инспекции ведут к тому, что ситуация для наших коллег (в Белоруссии - прим ТАСС), не всегда улучшается, а наоборот ухудшается", - отметил он, отвечая на вопрос ТАСС.
Данкверт также сообщил, что не является сторонником проведения инспекций. "Я не сторонник посылать инспекции, я сторонник того, чтобы осуществлять мониторинг (на границе - прим. ТАСС)", - подчеркнул он.
Россельхознадзор с 15 мая 2017 года ввел режим усиленного контроля в отношении девяти предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями в производстве молочной продукции. Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.
Данные меры, в частности, касаются ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат (а также его Копыльского и Любанского филиалов), ОАО "Барановичский молочный завод, ОАО "Кобринский маслосырзавод", ОАО "Пружанский молочный комбинат", ОАО "Бабушкина крынка", ОАО "Молочная компания Новогрудские дары", ОАО "Молодечненский молочной комбинат", КПУП "Мозырские молочные продукты", а также ОАО "Лепельский молочно-консервный комбинат".
Кроме того, Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку продукции с ПУП "Молочный полюс" из-за выявленных нарушений в производстве молока.
Две группы специалистов Россельхознадзора в мае инспектировали перерабатывающие предприятия по всем областям республики. В связи с ограничением поставок белорусской продукции в Россию с 5 по 13 апреля на белорусских предприятиях работали пять групп инспекторов ведомства.
Были проведены инспекции 17 перерабатывающих предприятий страны, в том числе пяти молочных, восьми мясных, двух рыбных, а также двух птицефабрик и трех молочно-товарных ферм. По итогам проверки Россельхознадзор разрешил ввоз продукции двух белорусских предприятий в Россию.