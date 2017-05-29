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Кабмин ужесточает требования к подрядчикам строительных работ по госзаказу

Экономика и бизнес
29 мая, 14:14 UTC+3

За невыполнение требований предусмотрены штрафы, отметил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

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© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 29 мая. /ТАСС/. Правительство России ужесточает требования к подрядчикам строительных работ по госзаказу, в соответствии с новыми нормами генподрядчик будет обязан выполнить не менее 25% от суммы контракта по осуществлению таких работ.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

"Я подписал документ, который касается закупок в сфере строительства и реконструкции. - Здесь не меньше злоупотреблений, но, например, когда заключается договор подряда в государственных целях и в тоже время этот договор подряда сопровождается просто веером субподрядных договоров, которые иногда измеряются десятками", - сказал Медведев.

По его словам, в этом случае иногда невозможно понять, кто за что отвечает. "Устанавливаются виды работ, когда подрядчик должен действовать самостоятельно и его доля в цене контракта не менее 25%, а за невыполнение предусмотрены штрафы", - сказал премьер.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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