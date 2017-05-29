Медведев: квоты на лов рыбы увязываются с размещением заказов на строительство судов в РФ

ГОРКИ, 29 мая. /ТАСС/. Правительство выпустило постановления об увязке предоставления квот на лов рыбы в инвестиционных целях с размещением заказов на строительство рыболовецких судов и рыбоперерабатывающих предприятий на территории РФ. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

"Я подписал несколько документов, несколько постановлений правительства, включая порядок подготовки, заключение и примерную форму договора о предоставлении квоты на добычу и вылов на инвестиционные цели. - И порядок подачи заявления, отбора инвестпроектов и распределения квот. Тема эта всегда требующая внимания, потому что она и важная, и злоупотребления там случаются", - сказал Медведев.

Он напомнил, что в прошлом году был принят закон, который ввел новые квоты на инвестиционные цели. Они должны предоставляться тем, кто инвестирует строительство новых судов рыбопромыслового флота и предприятия, которые перерабатывают рыбу.

Как отметил на совещании вице-премьер Аркадий Дворкович, подача заявлений на получение таких квот может начаться сразу после публикаций постановлений правительства. "В течение шести месяцев будет приниматься решение Росрыболовством на основании заключения специальной комиссии по предоставлению и закреплению соответствующих квот. В дальнейшем, в последующие годы будет действовать общий порядок, будут публиковаться извещения о начале подачи заявлений", - пояснил он.

Дворкович отметил, что квоты будут распределяться между юридическими лицами, размещающими заказы на строительство рыболовных судов и предприятий рыбопереработки на российской территории.

"Добыча и вылов биоресурсов могут осуществляться только с судов, принадлежащих российским лицам, а с судов, принадлежащих иностранным лицам, такой вылов осуществляться не может", - сообщил вице-премьер.

По его словам, в обосновывающих материалах заявки на получение квоты должна содержаться информация о финансово-экономической модели. При этом внутренняя доля доходности в рамках инвестпроекта должна превышать 10%, а срок окупаемости проекта не может быть дольше десяти лет. "Финансовое обеспечение должно предусматривать, либо 5-процентную банковскую гарантию, либо залог прав на вывоз и добычу биоресурсов", - сказал Дворкович.

Он также отметил, что для стимулирования развития производства в регионах Дальнего Востока вводится дополнительный стимул. "Вводится дополнительный стимул - дополнительный повышающий коэффициент в размере 1,2 при предоставлении квоты. То есть мы увеличиваем заинтересованность в инвестициях на Дальнем Востоке", - указал вице-премьер.

Вице-премьер также сообщил, что доля квот на лов рыбы и добычу биоресурсов в инвестиционных целях составит 20%.

"В случае, если количество заявок (на получение квот) больше, чем общий размер квоты, а он составляет примерно 20% от всех квот на добычу и вылов биоресурсов, то проводится аукцион между теми лицами, которые подали заявки", - сказал Дворкович на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

По его словам, не распределенные квоты будут переноситься на следующий год. Вице-премьер отметил, что квоты будут предоставляться на срок 15 лет. При этом, как пояснил вице-премьер, правительство поручило Министерству промышленности и торговли осуществлять контроль за реализацией инвестиционных проектов по строительству судов и рыбоперебатывающих предприятий, которые должны будут осуществлять юридические лица, получившие инвестиционную квоту на лов биоресурсов.

"Это революционный шаг, мы ранее не увязывали выдачу квот на добычу и вылов биоресурсов обязательствами, в том числе, инвестиционного характера", - сказал Дворкович. По словам главы правительства Дмитрия Медведева, необходимо обеспечить контроль за выполнением решений правительства как по линии Минпромторга, так и по линии Росрыболовства.