Власти Татарстана создали Фонд поддержки вкладчиков проблемных банков

КАЗАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Фонд поддержки обманутых дольщиков и вкладчиков проблемных банков создан в Татарстане указом президента республики Рустама Минниханова. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Фонд создается в целях организации поддержки лиц, пострадавших от деятельности кредитных или иных финансовых организаций, зарегистрированных на территории Республики Татарстан, а также лиц, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков, осуществляющих деятельность на территории Республики Татарстан", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана завили о создании коммерческой организации, которая будет компенсировать потери юридических и физических лиц, пострадавших от деятельности кредитно-финансовых учреждений и недобросовестных застройщиков в республике. Предполагается, что ей будут выделять земельные участки для реализации инвестиционных проектов, средства от которых планируется направить на компенсацию потерь от деятельности банков Татарстана, у которых была отозвана лицензия, и недобросовестных застройщиков в Республике Татарстан. Первоначально деятельность специализированной организации будет направлена на поддержку вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка, а также "ТФБ финанс", в последующем категории лиц планируется расширить.

С конца декабря прошлого года в Татарстане разразился масштабный банковский кризис. В результате чего Банк России отозвал с 3 марта 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка. В начале апреля этого года все три банка были признаны Арбитражным судом республики по искам Центробанка РФ.

Позже, 5 апреля, регулятор лишил лицензии еще одну местную кредитную организацию - Татагропромбанк. Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 г. занимал 42-е место в банковской системе РФ, Интехбанк - 138-е место, Анкор банк - 231-е, Татагропромбанк - 400-е место по величине активов на 1 марта 2017 года.

Затем Банк России ввел временную администрацию еще в одном татарстанском банке - Спурт банке - в лице госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" сроком на 6 месяцев и мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца.