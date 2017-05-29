Страховщики начали фиксировать ущерб от урагана в Москве

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Москвичи, чье имущество пострадало от обрушившегося на столицу урагана, начали заявлять об ущербе в страховые компании, сообщили опрошенные ТАСС страховщики. В основном речь идет о повреждении автомобилей упавшими деревьями.

В понедельник количество звонков существенно увеличилось по сравнению с обычной нагрузкой, отмечает директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха" Сергей Мамаев.

"Клиенты обращаются в контакт-центр за первичной консультацией. Случаи в основном связаны с падением деревьев", - сказал он.

По состоянию на 16:40 мск 29 мая в компанию "МАКС" обратилось около 30 владельцев автомобилей, сообщил руководитель колл-центра СК Юрий Голубев.

"Большая часть звонков касается упавших на машины деревьев, кровельного покрытия и различного рода конструкций", - рассказал он.

Кроме того, "МАКС" зафиксировал обращение по договору страхования имущества: в Люберцах поваленное ветром дерево повредило застрахованный забор. Более 100 страховых случаев заявлено в компанию "РЕСО-гарантия", пока это повреждения машин - битые стекла, царапины, вмятины, сообщил представитель страховщика.

"АльфаСтрахование" за последние несколько часов зарегистрировало около 100 обращений по автострахованию и страхованию загородных домов и дач, сообщил представитель компании. Он добавил, что "число звонков растет с каждой минутой".

Компания "Согласие" зафиксировала 11 обращений: 9 автомобилей пострадали от падения деревьев и веток, 2 - от упавшей кровли. Начали поступать звонки по поводу ущерба от урагана в ВСК.

Предварительных оценок убытков у страховщиков пока нет: по прогнозам компаний, сообщения о страховых случаях могут поступать до конца недели.

ОСАГО не защищает машину от дерева

Повреждение машины от упавшего дерева может быть страховым случаем только по полису каско, ОСАГО этот риск не покрывает, напомнил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс (каско - это страхование объекта, а ОСАГО - страхование ответственности водителя).

Таким образом, на возмещение могут рассчитывать автовладельцы, чья машина застрахована от ущерба, а в договор страхования входят такие риски, как опасное природное явление, стихийное бедствие, падение деревьев, подтопление водой и др. Для получения выплаты ВСС рекомендует сфотографировать поврежденные объекты, получить справку из МВД (справка формы №3, где указывается факт повреждения) и справку из гидрометцентра о том, что было такое стихийное бедствие.

29 мая на Москву и Подмосковье обрушился шквалистый ветер, до конца дня в столице действует штормовое предупреждение. В результате урагана есть погибшие: на данный момент СК подтвердило гибель шести человек.