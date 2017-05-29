Замглавы МЭР: вопрос отмены запрета на ввоз томатов из Турции остается открытым

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Вопрос отмены ограничений на ввоз в Россию турецких томатов остается открытым, планируется провести консультации для выработки механизма на будущее, сообщил журналистам замминистра экономического развития РФ Алексей Груздев.
"По поводу томатов, будут проведены консультации, выработаны отдельные механизмы на перспективу. То есть на сегодняшний момент мы пока, как и было заявлено президентом РФ, этот вопрос оставляем открытым", - сказал замминистра.