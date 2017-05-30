В Хабаровском крае создадут первый Дальневосточный бизнес-акселератор

ХАБАРОВСК, 30 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Первый Дальневосточный бизнес-акселератор создадут в Хабаровском крае. Он займется продвижением региональных проектов с целью привлечения инвестиций. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Хабаровского края.

"В задачи бизнес-акселератора будет входить взращивание и продвижение перспективных дальневосточных проектов с целью привлечением инвестиций, в том числе средств инвесторов мирового уровня. Решение о его создании принято на круглом столе, который собрал в Центре поддержки предпринимательства Хабаровского края представителей предпринимательской общественности, органов исполнительной власти и субъектов инфраструктурной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП)", - уточнили в отделе информационного сопровождения министерства.

Заместитель министра экономического развития по развитию предпринимательства и рынков Иван Загорский предложил в качестве агрегатора бизнес-идей использовать инвестиционный портал Хабаровского края. Генеральный директор группы компаний "Лунный свет", член совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края Сергей Степанов отметил, что "бизнес- акселератор должен стать площадкой для создания пула перспективных стартапов и создавать ее надо именно в Хабаровске".

Соучредитель, директор по маркетингу компании eczo.bike Дмитрий Богданчиков добавил, что "с точки зрения стратапера оптимален именно акселератор". "Идея может быть перспективная, но если ее неправильно раскрутить с точки зрения бизнеса и персонала, то не получится ее развить", - сказал он.

Участник обсуждения решили провести на Втором Дальневосточном форуме предпринимателей, который состоится осенью в Хабаровске, специальную сессию с участием специалистов уже действующих бизнес-акселераторов России.