Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-апреле выросла в 27 раз

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль банка ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе-апреле 2017 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 27 раз, до 35,3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении кредитной организации, размещенном на Лондонской бирже.

В апреле текущего года чистая прибыль банка увеличилась в 11 раз и достигла 7,7 млрд руб.

Чистые процентные доходы составили 150,3 млрд руб. за четыре месяца 2017 года и 37,3 млрд руб. в апреле 2017 года, увеличившись на 13,4% и 9,1% соответственно. Чистые комиссионные доходы в январе-апреле выросли на 11% и достигли 26,3 млрд руб., совокупные расходы группы на создание резервов под обесценение активов увеличились на 6,8%, до 59,7 млрд руб.

По состоянию на 30 апреля 2017 года, совокупные активы группы ВТБ составили 12,5 трлн руб., сократившись на 0,7% с начала 2017 года.