Курс доллара на Московской бирже вырос до 56,6 руб.

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и составил 56,6 руб. Курс евро опустился на 14 копеек и составил 62,92 руб.
Индекс ММВБ снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 1934,28 пункта. Индекс РТС опустился на 0,6% и достиг отметки 1078,9 пункта