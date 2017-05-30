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Курс доллара на Московской бирже вырос до 56,6 руб.

Экономика и бизнес
30 мая, 10:05 дата обновления: 30 мая, 10:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Курс евро опустился до 62,92 руб.

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и составил 56,6 руб. Курс евро опустился на 14 копеек и составил 62,92 руб.

Индекс ММВБ снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 1934,28 пункта. Индекс РТС опустился на 0,6% и достиг отметки 1078,9 пункта

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