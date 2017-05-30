Нигерия рассчитывает на сотрудничество с РФ по нефти и газу

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Абуджа рассчитывает на тесное сотрудничество с Москвой в нефтегазовой сфере. Об этом заявил глава МИД Нигерии Джефри Оньеама на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Это большая честь для меня и моей делегации быть в этой великой стране. У нас всегда были превосходные отношения", - отметил министр.

"Наши страны являются крупными производителями нефти и газа, - сказал он. - Поэтому в контексте экономического сотрудничества и развития мы можем естественным образом взаимодействовать. Мы хотим отталкиваться именно от этих отношений, особенно в сфере газа, поскольку у вас есть неоценимый опыт в этой области".

В свою очередь Лавров отметил, что в России очень ценят традиционно дружественные отношения с Нигерией. "Рассматриваем Нигерию как перспективного партнера в Африке. Настроены на дальнейшее развитие политического диалога, расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, продолжение наших согласованных действий по большинству вопросов международной повестки дня".

"И в ООН, и на других площадках мы проводим доверительный обмен мнениями и стараемся максимально учитывать интересы других друга", - заявил глава МИД РФ.