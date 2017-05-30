Россельхознадзор ограничил экспорт продукции поставщика наггетсов для McDonald’s

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку в третьи страны продукции ООО "Каргилл", которое является поставщиком наггетсов для ресторанов McDonald’s. Об этом говорится в пресс-релизе фитосанитарной службы.

"Россельхознадзор в целях недопущения поставок в третьи страны не соответствующей требованиям стран-импортеров поднадзорной продукции в отношении указанного предприятия вводит режим "временные ограничения", - отмечается в сообщении.

Вопрос о возобновлении права на поставку будет рассмотрен по итогам расследования выявленных нарушений, резюмировал Россельхознадзор.

Ранее служба обнаружила фурозолидон в наггетсах Мс Nuggets, произведенных компанией "Каргилл". Кроме того, антибиотик был обнаружен в сырье - замороженном курином филе производства ООО "Белгородские гранулированные корма".