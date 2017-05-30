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Россельхознадзор ограничил экспорт продукции поставщика наггетсов для McDonald’s

Экономика и бизнес
30 мая, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Вопрос о возобновлении права на поставку будет рассмотрен по итогам расследования выявленных нарушений

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку в третьи страны продукции ООО "Каргилл", которое является поставщиком наггетсов для ресторанов McDonald’s. Об этом говорится в пресс-релизе фитосанитарной службы.

"Россельхознадзор в целях недопущения поставок в третьи страны не соответствующей требованиям стран-импортеров поднадзорной продукции в отношении указанного предприятия вводит режим "временные ограничения", - отмечается в сообщении.

Вопрос о возобновлении права на поставку будет рассмотрен по итогам расследования выявленных нарушений, резюмировал Россельхознадзор.

Ранее служба обнаружила фурозолидон в наггетсах Мс Nuggets, произведенных компанией "Каргилл". Кроме того, антибиотик был обнаружен в сырье - замороженном курином филе производства ООО "Белгородские гранулированные корма".

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