Маккейн надеется, что США вернутся в Транстихоокеанское партнерство

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СИДНЕЙ, 30 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Председатель комитета Сената Конгресса США по делам Вооруженных сил республиканец Джон Маккейн считает, что в какой-то неопределенный момент в будущем его страна сможет вновь стать участницей Соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), которое она покинула при новом президенте Дональде Трампе.
Об этом американский сенатор, совершающий в эти дни рабочую поездку по Австралии, сообщил, выступая в Центре изучения США при Университете Сиднея.
"Мне известно о том, что Австралия в настоящее время ведет переговоры с Японией и другими странами относительно продвижения ТТП, несмотря на то, что США это соглашение покинули, - отметил Маккейн. - Я всячески это поддерживаю. Вопрос о создании открытой, упорядоченной правилами региональной экономической архитектуры сегодня не утратил своей актуальности. Вот почему я призываю вас продолжать эту работу, и надеюсь, что когда-нибудь в будущем, при иных обстоятельствах Америка решит к вам присоединиться".
Соглашение о формировании ТТП было заключено министрами торговли 12 стран в феврале 2016 года в Окленде. Участниками этой крупнейшей региональной зоны свободной торговли должны были стать Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и Япония, однако новый хозяин Белого дома Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты не будут в нем участвовать. На состоявшейся 21 мая в Ханое встрече министров торговли 11 государств-участников ТТП была достигнута договоренность о том, что работа по продвижению этого многостороннего торгового пакта будет продолжена.