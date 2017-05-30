Россия и Норвегия подпишут соглашение по сейсмике в Арктике не ранее сентября

ОСЛО, 30 мая. /ТАСС/. Россия и Норвегия смогут подписать соглашение о проведении сейсморазведки на шельфе Баренцева моря в бывшей спорной зоне не раньше сентября, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Мы рассчитывали подписать соглашение по сейсмике в ближайшее время, но сейчас понятно, что с текущим составом норвежского правительства соглашение не будет подписано. В сентябре у них (в Норвегии) меняется правительство, с сентября будем дальше работать", - сказал министр.

Речь идет о территории в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, спор вокруг которой страны вели около 40 лет. Его удалось решить лишь в 2010 году, когда Россия и Норвегия договорились о разграничении морских пространств в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

Так называемая серая зона Баренцева моря площадью 175 тыс. кв. км была разделена странами на две равные по площади части. Согласно положениям договора, нефтегазовые запасы бывшей "серой зоны", лежащие на линии границы, должны разрабатываться совместно. Россия и Норвегия уже несколько лет обсуждают подходы к совместному освоению трансграничных месторождений.

Территория, долго остававшаяся недоступной для сейсмологов, в настоящее время активно изучается как норвежскими, так и российскими нефтяными компаниями, рассчитывающими открыть крупные месторождения.

Исключительно перспективным в плане геологоразведки считается 70-километровое образование - свод Федынского, потенциал которого, согласно данным исследований, проводившихся советскими учеными в 1980-х годах, может быть больше, чем у Штокмановского газоконденсатного месторождения (запасы месторождения по категории С1 составляют 3,9 трлн куб. м газа и 56 млн тонн газового конденсата).

В начале 2017 года правительство РФ согласовало проект соглашения между Россией и Норвегией о порядке сбора сейсмических данных на континентальном шельфе в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Соглашение планировалось подписать в апреле текущего года.