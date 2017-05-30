Два самолета "Аэрофлота" получили повреждения во время урагана

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Два самолета "Аэрофлота" в Шереметьево получили мелкие незначительные повреждения во время сильнейшего урагана, который накрыл вчера столицу. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель авиакомпании.

"Действительно, из-за сильного порывистого ветра два самолета получили мелкие незначительные повреждения в виде мелких царапин и вмятин", - сообщил он.

В настоящее время авиакомпания эксплуатирует 196 самолетов.

Накануне Москва и Подмосковье пережили ураган - шквалистый ветер валил деревья, рекламные конструкции, остановки общественного транспорта, срывал крыши зданий. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 16 человек (11 в Москве и 5 в Подмосковье). Более 100 человек до сих пор остаются в больницах.

В столице, как сообщил мэр Сергей Собянин, шквал повалил 14 тысяч деревьев. Повреждения получили 2 тысячи машин, а также крыши 243 домов.