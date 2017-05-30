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"Роснано" просит 9,1 млрд руб. для вывода инфраструктурного фонда на самоокупаемость

Экономика и бизнес
30 мая, 16:24 дата обновления: 30 мая, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

К 2023 году Фонд инфраструктурных и образовательных программ должен стать первым самоокупаемым инфраструктурным фондом в РФ, считают в компании

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Роснано" считает необходимым выделить из бюджета 9,1 млрд рублей Фонду инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) "Роснано" для его выведения на самоокупаемость к 2023 году.

Об этом заявил предправления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе заседания временной комиссии Совета Федерации по мониторингу экономического развития.

ФИОП был создан в 2010 году в результате реорганизации  "Роснано". Основной целью фонда является развитие инфраструктуры наноиндустрии в России, включая реализацию начатых "Роснано" образовательных и инфраструктурных программ. Согласно недавно утвержденной стратегии фонда (выдержки из которой представлены в презентации Чубайса), к 2023 году ФИОП станет первым самоокупаемым инфраструктурным фондом в России, и необходимости его финансирования из федерального бюджета не будет.

Как отмечается в презентации, модель работы фонда нацелена на массовое быстрое создание малых инновационных компаний. Так, к 2023 году до 50% всех высокотехнологичных стартапов, связанных с материалами (material based), в России будет приходиться на структуры ФИОП.

"Главная задача, которая в этой стратегии ставится, помимо собственно строительства нанопарков и техноцентров, - это задача выведения самой инфраструктуры наноиндустрии на самоокупаемость, что, прямо скажем, достаточно уникальная задача", - пояснил Чубайс. "Мы хотим, чтобы не просто наноиндустрия окупалась, но и ее инфраструктура тоже", - пояснил он. Для реализации этой задачи государство должно дофинансировать инфраструктуру наноиндустрии, полагает он.

"Дофинансирование в размере 9,1 млрд рублей обеспечит возможность запуска цикла реинвестирования на уровне ФИОП и рефинансирования деятельности начиная с 2023 года", - говорится в презентации.

По словам Чубайса, в настоящее время Минфин и Минэкономразвития "работают над этим вопросом".

Предправления "Роснано" считает, что в целом России не нужна дополнительная госпрограмма по шестому технологическому укладу (сконцентрирован на нанотехнологиях). "Дополнительная программа могла бы иметь смысл для улучшения координации между научной и производственной частью наноиндустрии", - отмечается в презентации. 

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Чубайс, Анатолий Борисович
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