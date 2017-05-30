Мода будущего: как Иванове собирается стать флагманом рынка FashionNet

ИВАНОВО, 30 мая. /ТАСС/. Ивановская область стала инициатором формирования и развития рынка FashionNet в рамках реализации Национальной технической инициативы (НТИ), обозначенной в 2014 году президентом РФ одним из приоритетных направлений государственной политики. О том, как в регионе собираются формировать моду будущего и сделать регион флагманом рынка FashionNet говорили участники круглого стола "Будущее моды: дизайн, технологии, ритейл" в центре коллективной работы "Точка кипения" в Иванове.

Место в индустрии моды

По мнению модератора круглого стола Елены Стасовой, основной задачей Ивановской области в настоящее время является найти нишу и занять место в мировой индустрии моды.

"FashionNet - глобальный рынок. Задача региона сейчас - это занять на нем место для дальнейшей реализации своих проектов", - поделилась мнением с ТАСС Стасова.

Она добавила, что в ходе форума участники пришли к мнению, что в настоящее время региону необходимо стать "поставщиком технологий", а не готовых продуктов. "Высокая мода не является рынком, это направление искусства. Можно просто продавать продукцию и получать деньги, но будущее не за продажей продуктов, а за продажей решений, идей", - отметила Стасова.

Зарядные устройства в одежде

По мнению участников форума, на рынке в настоящее время становятся все более востребованными технологические решения в одежде, такие как зарядные устройства для электронных гаджетов, встроенные в предметы гардероба.

Однако, как пояснила собеседница агентства, если Россия и Ивановская область в частности собирается стать частью мировой индустрии моды, то сейчас уже недостаточно просто совместить одежду и гаджеты.

"Нельзя просто взять и прикрутить розетку к штанам - встроить в них зарядное устройство для гаджетов. Если регион хочет стать частью мировой индустрии моды, то нужно придумать что-то новое, опередить мировые технологии, а не просто копировать разные спорные изобретения, которые уже и так есть на рынке", - пояснила Стасова.

Она отметила, что сейчас на рынке моды существует запрос на технологии и новые идеи. "Производство вторично, мировой рынок стал настолько глобален, что произвести товар можно, по сути, где угодно. Рынку нужны идеи, за которые готовы платить", - отметила Стасова.

Выбрали правильное место

Заместитель директора направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Силинг, при поддержке которого в Иванове был открыт центр коллективной работы "Точка кипения", рассказал ТАСС, что для генерации новых идей для рынка FashionNet выбрали самое правильное место.

"В Ивановской области есть две ключевые вещи - смыслы и люди. Что касается смыслов, то Ивановская область - регион с богатой историей швейной промышленности. Что касается людей, то тут мы нашли единомышленников, которые готовы творить и изобретать что-то новое. Именно поэтому для открытия "Точки кипения" был выбран город Иваново", - сказал Силинг.

Он отметил, что ивановская "Точка кипения" должна стать местом притяжения людей с идеями из других регионов. "Что бы тут не обсуждалось - рынок FashionNet или какие-либо другие проекты, но мы надеемся, что этот центр привлечет людей и из других областей", - добавил Силинг.

Адаптироваться под новый рынок

Представители региональных властей также возлагают большие надежды на "Точку кипения". В частности, директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александр Лодышкин рассказал ТАСС, что идеи, которые молодежь будет генерировать в ходе совместной работы в центре, помогут адаптироваться швейной промышленности региона под тенденции мирового рынка.

"У Ивановской области 300-летняя компетенция в текстильной промышленности, и нам важно сейчас адаптировать эти компетенции под новый рынок. Новый рынок - это как раз и есть FashionNet. Ответ на вопрос, как это сделать, мы надеемся, сможем получить в ходе коллективной работы в "Точке кипения", - сказал Лодышкин.

Он отметил, что "Точка кипения" также будет способствовать сохранению молодых кадров в регионе. "У нас обучаются несколько десятков тысяч студентов, и после окончания обучения они разъезжаются по разным регионам. Если ребята смогут реализовать свой потенциал тут, в Ивановской области, то это сократит отток ценных кадров из региона", - пояснил глава департамента.

Мода и ПМЭФ

Развитие индустрии моды как драйвер развития креативной экономики и способ повысить конкурентоспособность российской легкой промышленности обсудят в ходе одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В сессии "Участие регионов России в развитии легкой промышленности и формировании индустрии моды как глобального сетевого рынка" выступит с докладом губернатор Ивановской области Павел Коньков.

Также в сессии ожидается участие губернатора Санкт- Петербурга Георгия Полтавченко, исполнительного президента Национальной палаты моды Александра Шумского, заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова и других представителей fashion-индустрии и легкой промышленности.

Про FashionNet, НТИ, АСИ и "Точку кипения"

НТИ - долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. В послании Федеральному собранию в декабре 2014 года президент России Владимир Путин обозначил Национальную технологическую инициативу одним из приоритетов государственной политики.

Среди приоритетных направлений НТИ выделяют следующие рынки: EnergyNet (распределенная энергетика от "персонального производства" до "умных сетей", "умного города"); FoodNet (системы персонального производства и доставки еды и воды); SafeNet (новые персональные системы безопасности); HealthNet (персональная медицина); AeroNet (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов); MariNet (распределенные системы морского транспорта без экипажа); AutoNet (распределенная сеть управления автотранспортом без водителя); FinNet (децентрализованные финансовые системы и валюты); NeuroNet (распределенные искусственные компоненты сознания и психики).

В конце 2016 года заместитель директора направления "Молодые профессионалы" АСИ и руководитель группы по реализации НТИ Евгений Ковнир сообщил ТАСС, что к названным направлениям добавились высокотехнологичные рынки FashionNet и MediaNet, которые, по его словам, могут стать приоритетными направлениями НТИ.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) - некоммерческая организация, созданная правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России и развитию профессиональных кадров.

"Точка кипения" - это пространство для коллективной работы, которое, по замыслу АСИ, должно стать площадкой для дискуссий предпринимателей, инженеров, ученых, педагогов, студентов и аспирантов, а также представителей власти в формате "без галстука". В рамках дискуссий участники будут формировать бизнес-идеи, обсуждать идеи стартапов и дорожные карты для их воплощения.

Формат пространства коллективной работы "Точка кипения" разработан АСИ, первый такой центр был открыт в Москве. С тех пор там прошло свыше 400 мероприятий, в которых приняли участие больше 80 тыс. человек. В конце 2016 года вторая "Точка кипения" открылась в Санкт-Петербурге, третий в России центр был открыт накануне в Иванове.