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Японскому бизнесу предложено построить ветроэнергетические установки на южных Курилах

Экономика и бизнес
31 мая, 4:55 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

На период до 2025 года власти Сахалина имеют большие планы по благоустройству населенных пунктов Курильских островов

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Власти Сахалина предлагают Японии построить на острове Шикотан парк ветроэнергетических установок. Об этом было сообщено в ходе приема японской бизнес-миссии по вопросам совместной хозяйственной деятельности на юге Курильских островов.

"В рамках проекта предлагается строительство объектов генерации мощностью 8,8 МВт и развитие энергосетевой инфраструктуры", - заявил на заседании зампредправительства Сахалинской области, курирующий экономическое направление, Дмитрий Нестеров.

Он отметил, что на период до 2025 года региональные власти имеют большие планы по благоустройству населенных пунктов Курильских островов: предусмотрено строительство новых объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта. Значительный объем работ предстоит выполнить для развития инженерной, энергетической, транспортной инфраструктуры, а также дорожного хозяйства.

Японская делегация во главе с Эйити Хасэгавой, специальным советником премьер-министра, сейчас работает в Южно-Сахалинске. Стороны обсуждают перспективы совместной экономической деятельности на юге Курил. Помимо Хасэгавы и ряда правительственных чиновников в состав делегации входят представители деловых кругов. Члены группы являются экспертами в области рыболовства, туризма и здравоохранения.

По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с премьер- министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. В марте в Токио состоялись первые российско- японские консультации по этому вопросу. Участники встречи представили планы по конкретизации работы в сферах медицины, туризма и рыболовства.

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