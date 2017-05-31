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Курс доллара на Московской бирже вырос до 56,69 руб.

Экономика и бизнес
31 мая, 10:03 дата обновления: 31 мая, 10:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Курс евро увеличился до 63,49 руб.

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и достиг отметки в 56,69 руб. Курс евро увеличился на 13 копеек., составив 63,49 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,06% и составил 1934,03 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,24% и достиг отметки в 1077,39 пункта.

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