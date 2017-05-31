Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО за I квартал сократилась на 8%

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль "Газпрома", относящаяся к акционерам компании, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2017 г. сократилась по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 8%, до 333,45 млрд руб. Это следует из материалов компании.

Совокупная прибыль по итогам января - марта снизилась на 6,15% и составила 350,39 млрд руб.

Выручка "Газпрома" в отчетном периоде выросла на 4,49%, до 1,82 трлн руб., прибыль от продаж снизилась на 2,64%, до 294 млрд руб., доналоговая прибыль сократилась на 5,79%, до 454,05 млрд руб.

Финансовые доходы компании за период снизились в 2,2 раза, до 183,13 млрд руб., финансовые расходы упали в 4,5 раз, до 52,69 млрд руб.

Совокупные активы компании с начала 2017 г. снизились на 0,65%, до 16,81 трлн руб., совокупные обязательства сократились на 5,71%, до 5,16 трлн руб.