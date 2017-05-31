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Цена на газ РФ для Белоруссии в 2017 году не меняется - около $132 за тыс. куб. м

Экономика и бизнес
31 мая, 19:31 UTC+3 МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Ранее вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко сообщал, что цена российского газа для Белоруссии в 2018 году составит $129 за 1 тыс. кубометров

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Цена на газ для Белоруссии в 2017 году по действующему контракту не изменится, будет около $132 за тысячу кубометров. Об этом в ходе телефонной конференции по МСФО "Газпрома" за первый квартал сказал топ-менеджер компании.

"132 (долларов за тысячу кубометров газа)? Похоже на истину. Такой же порядок будет в этом году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко сообщал, что цена российского газа для Белоруссии в 2018 году составит $129 за 1 тыс. кубометров, в 2019 году - $127 за 1 тыс. кубометров.

По его словам, формула цены на российский газ для Белоруссии будет привязана в 2018-2019 годах к ценам в Ямало-Ненецком автономном округе.

Трехгодичный контракт с "Газпромом" заканчивается к концу 2017 года, и должен быть подписан на 2018-2019 годы новый контракт в рамках межправсоглашения.

Белоруссия вела переговоры с Россией о снижении цен на газ с начала 2016 года. Республика настаивала на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и хотела платить $73 за 1 тыс. кубометров вместо $132. В ответ на недоплату за поставленный газ Россия сократила поставки беспошлинной нефти в республику. Белоруссия погасила более $726 млн долга за поставки российского газа, "Газпром" в ответ согласился в 2018-2019 годах привязать формулу цены газа для Белоруссии к ценам в Ямало-Ненецком автономном округе.

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