ExxonMobil рекомендовано сообщать о вреде борьбы с изменением климата для ее деятельности

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Акционеры американской нефтегазовой компании ExxonMobil рекомендовали ее руководству публиковать отчеты о том, какое влияние на ее работу оказывают попытки сократить объемы вредных выбросов в мире. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как оно отмечает, такое решение было принято на встрече инвесторов ExxonMobil, которая состоялась в Далласе (штат Техас). По итогам голосования данное предложение, которое не является обязательным к исполнению, поддержали около 63% акционеров.

ExxonMobil рекомендуется на регулярной основе составлять подробные отчеты по поводу того, как попытки ограничить выбросы вредных веществ, в том числе парниковых газов, могут привести к снижению стоимости активов компании или удешевлению цены на нефть. Речь, в частности, идет о том, как может повредить ExxonMobil развитие "зеленых" технологий, а также ужесточение норм, касающихся загрязнения окружающей среды.

Руководство компании последовательно выступало против данных мер. Оно подчеркивало, что они являются излишними, так как эксперты ExxonMobil и без того проводят все необходимые оценки, касающиеся факторов, способных негативным образом повлиять на активы. Официальные представители нефтегазового гиганта призывали инвесторов не поддерживать указанную инициативу. В прошлом году за нее проголосовали лишь около 38% акционеров.

Как отмечает агентство, решение инвесторов может быть связано с дискуссиями о том, следует ли США участвовать в Парижском соглашении по климату. Американский президент Дональд Трамп сообщил в Twitter, что озвучит свое окончательное решение по этому вопросу в ближайшие дни. До этого целый ряд американских СМИ со ссылкой на источники в администрации сообщили, что глава администрации США уже принял решение выйти из соглашения. Трамп еще до выборов подвергал его резкой критике.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.