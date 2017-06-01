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Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав

Экономика и бизнес
1 июня, 0:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Контроль за выполнением запрета будут осуществлять работодатели, для которых вводится административная ответственность за нарушение данного закона

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Закон, запрещающий работать на территории России профессиональным водителям, имеющим лишь иностранные права, вступил в четверг в силу. Как сообщали ранее в ГИБДД России, законом предусмотрено, что контроль за выполнением запрета лежит на работодателях.

"Контролировать выполнение указанного запрета должны будут работодатели. Для них вводится административная ответственность за выпуск на линию водителя, не имеющего российского национального водительского удостоверения. Административный штраф составит 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении ГИБДД.

Как сообщил ТАСС ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков ("Единая Россия"), все иностранные водители, которые работают на территории России, должны быть отстранены от трудовой деятельности с 1 июня, они лишатся права заниматься перевозками, никакой отсрочки вступления закона в силу нет.

В 2013 году в России был принят закон, устанавливающий запрет на привлечение в качестве водителей при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности лиц, не имеющих водительских удостоверений, выданных в РФ. Для получения российских прав закон предписывает водителям прохождение трех обязательных экзаменов: одного теоретического и двух практических (на автодроме и в условиях городского движения).

17 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий срок обмена национальных водительских удостоверений на российские на год - до 1 июня 2018 года, однако на второе чтение документ не был вынесен. По словам Лысакова, предельный срок обмена прав для иностранных водителей уже неоднократно переносился. Это происходило, например, потому, что не были готовы органы исполнительной власти: ведь, чтобы сдать экзамен водителям грузовиков, нужны необходимые площадки, специальный транспорт. Также перенос был приурочен к воссоединению Крыма с Россией, рассказал он.

И в этом году, указал Лысаков, профильным комитетом Госдумы также было принято решение отложить на год вступление закона в силу, однако по ряду причин вопрос затянулся и депутаты процедурно не успевают принять законопроект во втором и третьем чтениях.

Возможные последствия

По словам парламентария, в связи с тем, что срок обмена национальных водительских прав на российские продлен не будет, лишатся работы многочисленные водители-иностранцы, в том числе общественного транспорта, и десятки тысяч - в сфере грузоперевозок. В связи с этим, продолжил депутат, пострадают прежде всего граждане РФ, поскольку вопрос обеспечения пассажиро- и грузоперевозок окажется под серьезной угрозой.

Он напомнил, что в свое время предлагалось принять данный законопроект сразу в трех чтениях, но разгорелась дискуссия. В подобной ситуации, по мнению Лысакова, органам исполнительной власти необходимо будет в максимально короткий срок обеспечить возможность обмена документов. По его словам, прежде всего МВД и органам исполнительной власти субъектов нужно будет в экстренном порядке наладить работу по пересдаче и приему экзаменов.

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