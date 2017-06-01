Набиуллина: ЦБ видит перспективы для дальнейшего снижения ключевой ставки

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Банк России может продолжить снижение ключевой ставки, однако темпы смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ будут зависеть от экономической ситуации. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью CNBC.

"Я думаю, мы должны быть очень консервативны в нашей денежно-кредитной политике. Мы снизили процентные ставки, и я думаю, что у нас есть пространство для смягчения денежно-кредитной политики, но темпы этого смягчения будут зависеть от экономической ситуации, от фактической инфляции, от инфляционных ожиданий, от динамики цен на нефть. Мы зависим от данных, и на каждом заседании мы анализируем все эти факторы, и мы принимаем решение относительно следующего шага", - сказала Набиуллина.

Совет директоров Банка России на мартовском заседании впервые с сентября 2016 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 9,75%. Затем на заседании в апреле ключевая ставка была снижена еще на 50 б. п. - до 9,25% годовых, хотя эксперты ожидали менее стремительного смягчения денежно-кредитной политики. Свое решение ЦБ объяснил замедлением инфляции, значение которой уже приблизилось к целевому уровню в 4%.

Курс рубля

По словам главы регулятора, российская экономика не привыкла к волатильности плавающего курса рубля, но плавающий рубль окажется более позитивным и благоприятным для экономики. "Сейчас у нас политика свободного плавания курса рубля. Я думаю, что режим свободно плавающего курса оказывает некоторое негативное влияние на экономику, потому что экономика не привыкла к этой волатильности нашей валюты, но я абсолютно уверена, что этот режим более позитивен и несет преимущества для нашей экономики. И мы не хотим вмешиваться в валютный рынок, и мы не используем нашу ключевую ставку для влияния на валюту, потому что я считаю, что валютный курс должен устанавливаться на рыночной основе. Таким образом, курс валюты будет играть эту роль поглотителя внешних шоков. Я не поддерживаю вмешательство, прямые или косвенные интервенции на валютном рынке", - сказала Набиуллина.

Банк России в ноябре 2014 года завершил переход к плавающему курсу рубля, демонтировав валютный коридор, существовавший в разных формах в течение почти 20 лет - с 1995 года. С этого момента ЦБ приступил к реализации денежно-кредитной политики, ориентируясь на целевой уровень инфляции, а не на поддержание курса национальной валюты.

Цены на нефть

ЦБ в середине июня пересмотрит прогноз по цене на нефть и может повысить ее в базовом сценарии на 2017 год с текущих $40 за баррель, сообщила Набиуллина.

"Мы пересмотрим наш прогноз в середине июня. И наш базовый сценарий, который составляет $40 за баррель, возможно, на этот год мы можем его пересмотреть вверх", - сказала Набиуллина, добавив, что предсказать динамику цен на нефть в долгосрочной перспективе очень сложно.

"Конечно, это соглашение с ОПЕК поддержало цены на нефть. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Но предсказать динамику цен на нефть в долгосрочной перспективе очень сложно, потому что мы точно не знаем, какая может быть реакция сланцевой нефти, мы видим, что технологии развиваются, и мы думаем, что динамика цен на нефть в среднесрочной перспективе может быть в диапазоне от $40 до $50 за баррель", - сказала Набиуллина.

В конце прошлого года ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, в том числе Россия, договорились в первом полугодии 2017 года сократить среднесуточную добычу нефти на 1,8 млн баррелей (относительно уровня октября 2016 года). Россия, в частности, обязалась сократить производство на 300 тыс. баррелей в сутки.

На встрече в Вене 25 мая все участники соглашения договорились продлить его действие до апреля 2018 года. Квоты стран остаются прежними.

Интерес иностранных инвесторов к РФ

Банк России видит большой интерес иностранных инвесторов к российским рынкам, заявила глава ЦБ.

"Сейчас мы видим большой интерес иностранных инвесторов к российским рынкам. Вы можете увидеть приток капитала на российские рынки, и многие даже говорят о carry trade и чрезмерной торговле carry trade. Мы видим некоторую carry trade, но мы не считаем, что это представляет определенную опасность для стабильности российских рынков, но в целом мы видим больше интереса иностранных инвесторов.", - сказала Набиуллина.

По данным ЦБ РФ, операции carrry trade нерезидентов (торговой стратегии, которая позволяет извлекать прибыль за счет дифференциала ставок в различных валютах) в целом не оказали значимого влияния на рубль в I квартале 2017 года. При этом, по данным регулятора, операции carry trade нерезидентов на валютном рынке в отдельные периоды могли способствовать укреплению рубля. Например, в январе 2017 года нерезиденты, вероятно, наращивали длинные рублевые позиции, о чем свидетельствовали продажи долларов на внутреннем валютном рынке и рост рублевого нетто-кредитования на рынке валютных свопов.

Однако операции нерезидентов на валютном рынке весьма волатильны, поэтому значимого влияния на рубль в целом они не оказывали, отмечали ранее эксперты ЦБ РФ в ежеквартальном информационно-аналитическом материале "Финансовое обозрение: условия проведения денежно-кредитной политики". Направленность подобных операций нерезидентов время от времени меняется и, таким образом, они не оказывают влияния на курс рубля в долгосрочной перспективе.