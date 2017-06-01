Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 10 млрд кубометров

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КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины на 9% выше прошлогодних показателей. Об этом сообщил пресс-секретарь компании "Укртрансгаз", советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Билявский в Facebook.
"Сегодня запасы в хранилищах пересекли отметку 10 млрд кубометров", - написал он, пояснив, что это на 9% больше по сравнению с данным периодом прошлого года.
Отопительный сезон 2016-2017 годов Украина начала с запасом газа в объеме 14,7 млрд кубометров при заполненности ПХГ на 48%. В марте в ПГХ оставалось около 8 млрд кубометров газа, а в "Укртрансгазе" заявили о начале ежедневной закачки в хранилища 4,5 млн кубометров голубого топлива. С 1 мая Украина увеличила импорт газа из ЕС до 35,3 млрд кубометров в сутки, что позволило увеличить закачку газа в ПГХ.
Напрямую из России Киев перестал закупать газ с ноября 2015 года и импортирует тот же российский газ из Евросоюза по реверсной схеме, но по более высокой цене.