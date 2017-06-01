Курс доллара на Московской бирже прибавил 6 копеек

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 56,62 рубля.

Евро не изменился и составил 63,63 рублей.