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Аксаков: около 200 банков могут получить базовую лицензию

Экономика и бизнес
1 июня, 14:46 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, июня. /ТАСС

Парламентарий уточнил, что на сегодня 237 кредитных организаций имеют капитал, необходимый для получения базовой лицензии

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. После вступления с 1 января 2018 года в силу нормы о разделении кредитных организаций по виду лицензий в зависимости от объема собственного капитала около 200 кредитных организаций могут получить статус банка с базовой лицензией. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я думаю, что банков около 200, или в промежутке от 170 до 200, будут банками с базовой лицензией", - сказал Аксаков.

Парламентарий уточнил, что на сегодня 237 кредитных организаций имеют капитал, необходимый для получения базовой лицензии (менее 1 млрд рублей). "Естественно, не все из них будут в этом качестве (банка с базовой лицензией), поскольку некоторые, 29, точнее, банков имеют капитал, близкий к миллиарду", - отметил Аксаков.

С 2018 года ЦБ РФ введет пропорциональное регулирование банковского сектора. В частности, предусматривается создание двухуровневой банковской системы в России: банки, обладающие универсальной лицензией (требования к минимальному капиталу в размере 1 млрд рублей) и банки с базовой лицензией (минимальный размер собственных средств составит 300 млн рублей).

Банки с универсальной лицензией смогут осуществлять полный спектр банковских операций и должны будут соблюдать полный перечень нормативных требований. К кредитным организациям с базовой лицензией будет применяться упрощенное регулирование, они не смогут проводить операции с иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юрлицами по иностранному праву, а также с иностранными физическими лицами.

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