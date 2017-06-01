Миронов предлагает вернуться к госпланированию в экономике

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предлагает создать специальный комитет по госпланированию при президенте РФ для разработки и реализации шестилетних планов развития экономики с опорой на отечественную промышленность и науку.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе думских справороссов.

"Мы предлагаем фактически внедрить систему стратегического государственного планирования. В соответствии с законопроектом, который готовит наша фракция", - сообщил Миронов, которого цитирует пресс-служба.

На его взгляд, "санкции поставили РФ перед острую необходимость развития современной самодостаточной промышленности". "Примеры такой самодостаточности есть: это развитие оборонно-промышленного комплекса в последние годы через государственный заказ, в плановом режиме, под непосредственным руководством президента", - добавил он.

По мнению Миронова, необходимо распространить этот опыт и на масштабные госпроекты гражданского характера, такие как программы капремонта и реновации жилья, возведение крупных спортивных объектов, дорожное строительство и другие. "Любые стратегические проекты должны быть увязаны с развитием отечественной промышленности, технологий и научных разработок", - считает лидер справороссов.

Каждый проект и программа, отметил он, где используются государственные деньги, должны обеспечивать заказами отечественные предприятия и научные организации: "Сделать это можно в рамках системы госпланирования, поэтому мы предлагаем принять специальный закон о внедрении шестилетних планов экономического развития. Срок планирования в данном случае обусловлен сроком полномочий президента".

За разработку "шестилеток" должен отвечать специальный орган при президенте - государственный комитет планирования и развития, продолжил Миронов. Комитет госпланирования также обязан отслеживать ход исполнения программ и нести полную ответственность за их реализацию.

"На сегодня именно такого выверенного и ответственного подхода не хватает нашему правительству. В своих антикризисных и прочих планах правительство не загадывает далеко вперед, а долгосрочные задачи экономического развития во многом не реализуются или исполняются на бумаге. Наша инициатива позволит четко определять стратегические планы государства, объединяющие различные отрасли, и следить за их выполнением", - заключил лидер справороссов.