Миллер: "Северного потока - 2" может не хватить для удовлетворения спроса ЕС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Мощностей "Северного потока - 2" может не хватить для удовлетворения спроса Европы при сохранение темпов роста потребности в российском газе, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"До ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2" еще 2,5 года. Если темпы роста спроса на российский газ продолжатся, то и "Северного потока - 2" будет недостаточно, чтобы удовлетворять растущий спрос на газ. С ростом наших поставок зафиксировано снижение поставок Норвегией, Нидерландами и Катаром", - сказал Миллер.

Он отметил, что прошлой зимой холдинг ставил рекорды месячных поставок газа в Европу. "А что мы видим сегодня? Поставки в сутки составляют 543 млн кубометров. Мы в "Газпроме" шутим независимо от погоды, что шел восьмой месяц зимы. Это абсолютно зимние поставки, таких объемов никогда не было", - рассказал Миллер.

"Газпром" как надежного поставщика не могут не радовать такие объемы, добавил глава компании. "Но это означает, что соответствующие инфраструктурные проекты должны быть введены в сроки, которые мы наметили", - резюмировал Миллер.

Ввод "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года, строительство начнется в 2018 году. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.