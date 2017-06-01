Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Миллер: "Северного потока - 2" может не хватить для удовлетворения спроса ЕС

Экономика и бизнес
1 июня, 16:29 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, июня. /ТАСС

По словам главы "Газпрома", при сохранение темпов роста потребности в российском газе мощностей газопровода может оказаться недостаточно

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Мощностей "Северного потока - 2" может не хватить для удовлетворения спроса Европы при сохранение темпов роста потребности в российском газе, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"До ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2" еще 2,5 года. Если темпы роста спроса на российский газ продолжатся, то и "Северного потока - 2" будет недостаточно, чтобы удовлетворять растущий спрос на газ. С ростом наших поставок зафиксировано снижение поставок Норвегией, Нидерландами и Катаром", - сказал Миллер.

Он отметил, что прошлой зимой холдинг ставил рекорды месячных поставок газа в Европу. "А что мы видим сегодня? Поставки в сутки составляют 543 млн кубометров. Мы в "Газпроме" шутим независимо от погоды, что шел восьмой месяц зимы. Это абсолютно зимние поставки, таких объемов никогда не было", - рассказал Миллер.

"Газпром" как надежного поставщика не могут не радовать такие объемы, добавил глава компании. "Но это означает, что соответствующие инфраструктурные проекты должны быть введены в сроки, которые мы наметили", - резюмировал Миллер.

Ввод "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года, строительство начнется в 2018 году. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Миллер, Алексей Борисович
Компании
Газпром
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина намерена добиваться взыскания штрафа с "Газпрома"
2
В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители
3
Путин подписал закон, упрощающий работу наблюдателей на выборах президента
4
Синоптики вновь объявили штормовое предупреждение в Москве
5
МЧС предупредило об усилении ветра до 23 м/с в 14 регионах России
6
"Газпром" называет решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" промежуточным
7
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
Темы дня
Загрузка...
Реклама