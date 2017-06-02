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Определен проектировщик для строительства энергообъектов "Силы Сибири" в Якутии

Экономика и бизнес
2 июня, 6:48 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина

Компания "Электросервиспроект" спроектирует строительство новой электросетевой инфраструктуры для внешнего энергоснабжения компрессорной станции "Олекминская"

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ВЛАДИВОСТОК, 2 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Дальневосточная энергетическая управляющая компания (ДВЭУК) по итогам открытого конкурса выбрала проектировщика, который будет проектировать энергообъекты для строящегося газопровода "Сила Сибири" в Якутии, работы выполнит компания "Электросервиспроект", сообщили ТАСС в пресс-службе ДВЭУК.

"Электросервиспроект" спроектирует по заказу ДВЭУК строительство новой электросетевой инфраструктуры для внешнего энергоснабжения компрессорной станции "Олекминская" газопровода "Сила Сибири". Проектные работы выполняются в рамках технологического присоединения объектов Якутского центра газодобычи. <...> Стоимость контракта, предложенная победителем, составила 13,95 млн рублей без НДС при начальной максимальной цене договора 24,7 млн рублей", - сообщили в пресс-службе ДВЭУК.

Проектирование объекта, включая прохождение государственной экспертизы, должно быть выполнено до конца 2017 года.

Ранее "Газпром" и ДВЭУК заключили договоры на технологическое присоединение объектов газопровода "Сила Сибири" к электрическим сетям Западного энергорайона Якутии. Общая стоимость строительства электросетевой инфраструктуры для подключения компрессорных станций "Салдыкельская" (КС-1) и "Олекминская" (КС-2) превысит 2,8 млрд рублей.

ДВЭУК с 2015 года расширяет инфраструктуру для покрытия перспективных нагрузок нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) и присоединения объектов газопровода "Сила Сибири" (Якутский центр газодобычи). В настоящее время в работе находится 16 заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям Западного энергорайона Якутии.

Строящийся газопровод "Сила Сибири" должен стать общей газотранспортной системой для Иркутского и Якутского центров газодобычи. Трасса газопровода пройдет вдоль нефтепровода ВСТО, что позволит оптимизировать затраты на инфраструктуру и энергоснабжение. Газ будет транспортироваться на внутренний российский рынок и на экспорт в Китай (поставка 38 млрд кубометров газа в год в течение 30 лет).

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