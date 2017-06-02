Определен проектировщик для строительства энергообъектов "Силы Сибири" в Якутии

"Голден Стэйт" обыграл "Кливленд" в первом матче финальной серии плей-офф НБАСпорт 2 июня, 6:38
Путин: вести слежку за союзниками неприлично и контрпродуктивноПолитика 2 июня, 6:28
Путин не относит Сноудена к предателям, но одобряет не все его действияПолитика 2 июня, 6:11
Более 30 человек погибли в результате нападения на казино в столице ФилиппинПроисшествия 2 июня, 6:04
"Известия": ОСК возобновит строительство фрегатов типа "Буревестник" в 2018 годуАрмия и ОПК 2 июня, 5:39
Мадуро анонсировал проведение референдума по новой конституции ВенесуэлыМеждународная панорама 2 июня, 4:42
Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки возросла до 7,7 тыс. гаПроисшествия 2 июня, 4:35
Эмир Кустурица попал в ДТП в СербииПроисшествия 2 июня, 4:09
СМИ: Трамп сразу после прихода к власти пытался отменить санкции против РФМеждународная панорама 2 июня, 4:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 2 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Дальневосточная энергетическая управляющая компания (ДВЭУК) по итогам открытого конкурса выбрала проектировщика, который будет проектировать энергообъекты для строящегося газопровода "Сила Сибири" в Якутии, работы выполнит компания "Электросервиспроект", сообщили ТАСС в пресс-службе ДВЭУК.
"Электросервиспроект" спроектирует по заказу ДВЭУК строительство новой электросетевой инфраструктуры для внешнего энергоснабжения компрессорной станции "Олекминская" газопровода "Сила Сибири". Проектные работы выполняются в рамках технологического присоединения объектов Якутского центра газодобычи. <...> Стоимость контракта, предложенная победителем, составила 13,95 млн рублей без НДС при начальной максимальной цене договора 24,7 млн рублей", - сообщили в пресс-службе ДВЭУК.
Проектирование объекта, включая прохождение государственной экспертизы, должно быть выполнено до конца 2017 года.
Ранее "Газпром" и ДВЭУК заключили договоры на технологическое присоединение объектов газопровода "Сила Сибири" к электрическим сетям Западного энергорайона Якутии. Общая стоимость строительства электросетевой инфраструктуры для подключения компрессорных станций "Салдыкельская" (КС-1) и "Олекминская" (КС-2) превысит 2,8 млрд рублей.
ДВЭУК с 2015 года расширяет инфраструктуру для покрытия перспективных нагрузок нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) и присоединения объектов газопровода "Сила Сибири" (Якутский центр газодобычи). В настоящее время в работе находится 16 заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям Западного энергорайона Якутии.
Строящийся газопровод "Сила Сибири" должен стать общей газотранспортной системой для Иркутского и Якутского центров газодобычи. Трасса газопровода пройдет вдоль нефтепровода ВСТО, что позволит оптимизировать затраты на инфраструктуру и энергоснабжение. Газ будет транспортироваться на внутренний российский рынок и на экспорт в Китай (поставка 38 млрд кубометров газа в год в течение 30 лет).