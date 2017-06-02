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ФАС обнаружила нарушения при строительстве второго кольца московского метро

Экономика и бизнес
2 июня, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Ведомство зафиксировало отсутствие проектно-сметной документации

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила нарушения при проведении тендера с начальной ценой 70 млрд руб. на строительство двух участков второго кольца московского метро. Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

В частности, в конкурсной документации отсутствовала проектно-сметная документация.

В ФАС отметили, что при таких обстоятельствах участникам становится невозможно объективно оценить объем закупаемых работ, их стоимость, требования к выполнению, и, как следствие, сформировать свое предложение должным образом.

Кроме того, ФАС рассмотрела жалобу АО "Объединение "Ингеоком" на действия АО "Мосинжпроект" при проведении конкурса на строительство двух участков третьего пересадочного контура Московского метрополитена.

По результатам рассмотрения заявок "Ингеоком" стал единственным участником данной закупки. В антимонопольный орган компания обжаловала незаконный, по ее мнению, отказ заказчика от заключения с ним контракта. ФАС изучила материалы дела и установила, что действия "Мосинжпроекта" закону не противоречат.

Поскольку закупка признана несостоявшейся из-за отказа "Мосинжпроекта" от заключения договора с единственным участником, ФАС России не стала выдавать заказчику предписание об устранении нарушений.

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