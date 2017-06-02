Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Реальный размер назначенной пенсии в России в апреле уменьшился на 0,1%

Экономика и бизнес
2 июня, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Средний размер назначенной ежемесячной пенсии за апрель составил 12 929 рублей, что на 4,1% выше апреля прошлого года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Реальный размер назначенной пенсии в России в апреле уменьшился на 0,1% в годовом выражении, к марту 2017 г. также показал снижение на 0,1%. Это следует из ежемесячного доклада Росстата "Социально-экономическое положение России" за апрель.

Средний размер назначенной ежемесячной пенсии за апрель составил 12 929 рублей, что на 4,1% выше апреля прошлого года и на 0,2% больше марта 2017 г.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Сергиев Посад. Город мастеров
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Южмаш" подписал контракт на 12 ракет для "Морского старта"
2
Заморозки до минус 2 градусов ожидаются в Подмосковье и других регионах центра России
3
Пожарные локализовали возгорание в подвале воинской части на юго-западе Москвы
4
Жильцов дома в центре Волгограда переселяют из-за трещин в подъезде
5
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
6
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
7
Четверых военных из РФ сняли с поезда на границе с Литвой
Темы дня
Загрузка...
Реклама