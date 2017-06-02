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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Реальный размер назначенной пенсии в России в апреле уменьшился на 0,1% в годовом выражении, к марту 2017 г. также показал снижение на 0,1%. Это следует из ежемесячного доклада Росстата "Социально-экономическое положение России" за апрель.
Средний размер назначенной ежемесячной пенсии за апрель составил 12 929 рублей, что на 4,1% выше апреля прошлого года и на 0,2% больше марта 2017 г.