МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Реальный размер назначенной пенсии в России в апреле уменьшился на 0,1% в годовом выражении, к марту 2017 г. также показал снижение на 0,1%. Это следует из ежемесячного доклада Росстата "Социально-экономическое положение России" за апрель.

Средний размер назначенной ежемесячной пенсии за апрель составил 12 929 рублей, что на 4,1% выше апреля прошлого года и на 0,2% больше марта 2017 г.