"Роснефть" пока не обращалась в кабмин за одобрением экспорта газа в адрес BP

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. "Роснефть" на данный момент не обращалась в правительство с просьбой одобрить экспорт газа в адрес BP, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Нет, пока не обращались", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.