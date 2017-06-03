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"Роснефть" пока не обращалась в кабмин за одобрением экспорта газа в адрес BP

Экономика и бизнес
3 июня, 20:51 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. "Роснефть" на данный момент не обращалась в правительство с просьбой одобрить экспорт газа в адрес BP, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Нет, пока не обращались", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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