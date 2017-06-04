МВФ и Всемирный банк одобрили проект реформы пенсионной системы на Украине

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Эксперты Международного валютного фонда и Всемирного банка поддержали проект пенсионной реформы на Украине, который для получения гражданином положенных выплат в 60 лет предусматривает поэтапное повышение минимального страхового стажа до 35 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

"Международный валютный фонд и Всемирный банк выразили поддержку правительственному законопроекту реформирования пенсионной системы, который разработан Министерством социальной политики Украины", - говорится в сообщении.

Пенсионная реформа - одно из ключевых требований МВФ для продолжения программы кредитования Украины. Это связано с тем, что дефицит Пенсионного фонда в стране уже достиг примерно 140 млрд гривен ($5,4 млрд) и угрожает стабильности всей финансовой системы. Для снижения нагрузки в этом секторе эксперты международной организации рекомендовали правительству начать повышение возраста выхода на пенсию, но подобная инициатива вызывал резкую критику в обществе.

На этом фоне, формально отказавшись повышать пенсионный возраст, правительство Украины приняло решение ежегодно с 2018 до 2028 года поднимать требование к страховому стажу будущего пенсионера на один год. Таким образом, после завершения реформы для выхода на пенсию в 60 лет украинец должен иметь 35 лет страхового стажа. Со стажем от 15 до 25 лет на пенсию можно рассчитывать в 63 года, при этом существует возможность "купить" до пяти лет стажа, сделав соответствующий взнос. Граждане, которым не удалось накопить 15 лет страхового стажа, после 1 января 2019 года по достижении 65 лет могут рассчитывать на выплату социального пособия.

Сейчас на Украине, по официальным данным, насчитывается около 12 млн пенсионеров, а необходимый стаж для получения выплат составляет 15 лет. Мужчины могут выйти на пенсию в возрасте 60 лет, для женщин введен в действие переходный период для повышения пенсионного возраста с 55 до 60 лет.