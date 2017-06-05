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"Ведомости": контрольный пакет акций "Тольяттиазота" выставлен на продажу

Экономика и бизнес
5 июня, 3:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Собеседники издания определяют ориентировочную стоимость пакета в $1-2 млрд

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Основной пакет - 71,5% - акций компании "Тольяттиазот" выставлен на продажу, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров, получивших предложение о покупке, федеральных чиновников и банкира.

Собеседники издания определяют ориентировочную стоимость пакета в 1-2 млрд долларов. Как сообщает газета, похожий пакет акций (70,91%) находится в номинальном владении принадлежащего на 100% бизнесмену Сергею Махлаю Тольяттихимбанка, при этом в апреле прошлого года 83,7% акций "Тольяттиазота" владели пять компаний, зарегистрированных на Виргинских островах, острове Невис и Британских островах Вест-Индии.

Как отмечает газета, истекающий в понедельник мандат на продажу 71,5% акций получил еще в феврале "Ренессанс капитал". Среди претендентов на "Тольяттиазот" газета называет "Акрон", "Уралхим", "Фосагро" и АФК "Система".

С 1985 по 2011 годы "Тольяттиазот" руководил Владимир Махлай, затем председателем совета директоров стал его сын Сергей. В 2012 году было возбуждено уголовное дело о хищениях в компании: по мнению следствия, с 2008 по 2011 годы руководством предприятия была разработана схема экспорта продукции по заниженным ценам швейцарской Nitrochem Distribution AG, принадлежащей Феликсу Циви и его сыну Андреасу. Те перепродавали продукцию, а выручку переводили в аффилированные с "Тольяттиазотом" офшорные структуры: по версии следствия, в результате миноритарные акционеры лишились части дивидендов, а государство потеряло налоговые доходы. В 2014 году Басманный суд санкционировал заочный арест Владимира Махлая по обвинению в мошенничестве на 550 млн долларов и Сергея Махлая по обвинению в мошенничестве на сумму около 400 млн долларов.

ОАО "Тольяттиазот" - российская химическая компания, крупнейший в мире производитель аммиака, доля которого в мировом производстве составляет около 8%. Мощности компании позволяют выпускать более 3 млн тонн аммиака и 960 тыс. тонн карбамида в год.

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