"Ъ": в России может появиться новый крупный золотодобытчик

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. В России может появиться еще один крупный золотодобытчик, способный занять второе после компании "Полюс Золота" место на российском рынке. Как пишет со ссылкой на свои источники газета "Коммерсантъ", начальным этапом его создания может стать объединение с Petropavlovsk "Золота Камчатки" Виктора Вексельберга.

По данным газеты, группа "Ренова" Вексельберга намерена добиться контроля в золотодобывающей компании Petropavlovsk, крупнейшим акционером которой (22,35% акций) она уже является. В случае победы группы на ежегодном общем собрании акционеров Petropavlovsk 20 июня следующим действием может стать объединение с Petropavlovsk входящего в "Ренову" "Золота Камчатки". Газета также пишет о предварительных переговорах по последующему слиянию консолидированной компании с Highland Gold, основным акционером которой является Роман Абрамович, или с ОАО "Высочайший" (GV Gold).

По данным издания, в случае слияния с Highland Gold объединенная компания с объемом добычи около 25 тонн сможет претендовать на второе место на рынке, а при слиянии с "Высочайшим" вместо Highland - на четвертое с 18,4 тонн.