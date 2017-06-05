Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ъ": в России может появиться новый крупный золотодобытчик

Экономика и бизнес
5 июня, 6:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

По данным издания, группа "Ренова" намерена добиться контроля в золотодобывающей компании Petropavlovsk, крупнейшим акционером которой она уже является

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. В России может появиться еще один крупный золотодобытчик, способный занять второе после компании "Полюс Золота" место на российском рынке. Как пишет со ссылкой на свои источники газета "Коммерсантъ", начальным этапом его создания может стать объединение с Petropavlovsk "Золота Камчатки" Виктора Вексельберга.

По данным газеты, группа "Ренова" Вексельберга намерена добиться контроля в золотодобывающей компании Petropavlovsk, крупнейшим акционером которой (22,35% акций) она уже является. В случае победы группы на ежегодном общем собрании акционеров Petropavlovsk 20 июня следующим действием может стать объединение с Petropavlovsk входящего в "Ренову" "Золота Камчатки". Газета также пишет о предварительных переговорах по последующему слиянию консолидированной компании с Highland Gold, основным акционером которой является Роман Абрамович, или с ОАО "Высочайший" (GV Gold).

По данным издания, в случае слияния с Highland Gold объединенная компания с объемом добычи около 25 тонн сможет претендовать на второе место на рынке, а при слиянии с "Высочайшим" вместо Highland - на четвертое с 18,4 тонн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ разрывают дипотношения с Катаром
2
В Московском регионе ожидается холодная погода
3
"Ъ": в России может появиться новый крупный золотодобытчик
4
Путин в шутку предрек американской журналистке арест в США за контакты с ним
5
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне
6
В Новосибирске ребенок выжил после падения с седьмого этажа
7
Путин признал, что ситуация с бедностью в РФ стала хуже, но уверен, что она выправится
Темы дня
Загрузка...
Реклама