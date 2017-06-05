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"Новатэк" решил отказаться от планов добывать газ в Восточной Сибири

Экономика и бизнес
5 июня, 8:25 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, июня. /ТАСС

Кроме того, компания отказалась от планов участия в проектах в Якутии, которые у нее были ранее

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© Алексей Павлишак/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. "Новатэк" пересмотрел свои планы по добыче в Восточной Сибири и больше не планирует покупать там активы из-за низкой рентабельности добычи. Об этом журналистам сказал глава компании Леонид Михельсон.

"Мы свое будущее видим на Гыданском полуострове и на полуострове Ямал. Восточную Сибирь пока не рассматриваем. И смотрим какие-то дополнительные возможности в районе нашего текущего присутствия. Думаю, в этом году мы сделаем приобретения", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что компания отказалась от планов участия в проектах в Якутии, которые у нее были ранее.

"Это не было каким-то стратегическим решением. Мы оценивали стоимость выхода в новый регион, чтобы начать там деятельность", - добавил глава компании. При этом он не исключил, что в дальнейшем "Новатэк" может выйти на зарубежные рынки и в другие регионы России.

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