"Новатэк" ожидает снижения добычи нефти и газа компанией в 2017 году

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. "Новатэк" может уменьшить добычу нефти и газа по итогам 2017 года, но снижение будет не таким сильным, как в первом квартале. Об этом журналистам сказал глава компании Леонид Михельсон.
"Мы раскрыли показатели по добыче в первом квартале этого года, в целом по году процент снижения добычи жидких (углеводородов - прим. ТАСС) будет меньше", - сказал он и добавил, что аналогичные прогнозы и по добыче природного газа.
"Новатэк" в первом квартале 2017 года добыл 15,7 млрд кубометров газа, что на 8,8% меньше, чем в январе - марте 2016 года. Добыча жидких углеводородов снизилась на 7,5% до 3,208 млн тонн.
Кроме того он сказал, что не планирует в этом году увеличивать долю компании на газовом рынке, а все меры по приобретению новых активов будут направлены только на поддержание существующего уровня добычи.
"Что касается жидких углеводородов, у нас есть перерабатывающие мощности - Пуровский завод, завод в Усть-Луге. Мы перед собой ставим задачу, чтобы у нас эти мощности были полностью загружены", - добавил он.