"Сибур" может выйти на IPO сразу после запуска завода "Запсибнефтехим"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Основной акционер "Сибура" Леонид Михельсон считает, что IPO компании должно быть проведено только после запуска в эксплуатацию строящегося нефтехимического завода "Запсибнефтехим". Об этом он сообщил журналистам.

"В будущем смотрим выход на IPO. Мое видение: по финансовому состоянию и для комфортности инвесторов - это правильно делать после запуска "Запсиба-2", - сказал он.

По его словам строительство завода сейчас идет с опережением графика на несколько месяцев. "Думаю, что на окончательные пусконаладочные работы выйдут в середине 2019 года", - добавил Михельсон.

Он также сказал, что не планирует доводить свой пакет акций в компании до контрольного.

Основным акционером компании является глава "Новатэка" Леонид Михельсон (48,5%), Геннадий Тимченко владеет 17%, Кирилл Шамалов - 3,9% акций компании. Еще 10% находятся в распоряжении Sinopec, 10,6% акций контролирует действующий и бывший менеджмент компании.

Вертикально-интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания "Сибур" работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах России. Численность сотрудников группы превышает 28 тыс. человек. Компания реализует продукцию более чем 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах.