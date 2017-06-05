Индонезия готова восстановить членство в ОПЕК без участия в сокращении добычи

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Индонезия подала заявку на восстановление своего членства в Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), сообщили Bloomberg в министерстве энергетики страны.
При этом Индонезия не планирует участвовать в соглашении по сокращению добычи, сообщил агентству советник министерства Хади Джураид.
По его словам, восстановление членства поддерживают такие члены картеля, как Саудовская Аравия и ОАЭ.
ОПЕК приостановила членство Индонезии в картеле в ноябре 2016 года, поскольку страна на тот момент являлась нетто-экспортером нефти, что не соответствует условия участия в организации. Добыча нефти в Индонезии по состоянию на октябрь составляла 722 тыс. баррелей в сутки.