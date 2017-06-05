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Несколько египетских банков приостановили сделки с Катаром

Экономика и бизнес
5 июня, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Дополнительной информации пока не приводится

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Несколько египетских банков приостановили  сделки с банками Катара после разрыва дипломатических отношений. Об этом сообщило агентство Reuters.

Дополнительной информации пока не приводится.

Ранее ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма. ОАЭ и Бахрейн также решили закрыть в течение 24 часов свое воздушное пространство для Катара. В Дохе выразили сожаление в связи с решением арабских государств и назвали его необоснованным.

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