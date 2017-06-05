Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Донской: соглашение ОПЕК не повлияет на выполнение лицензионных обязательств компаниями РФ

Экономика и бизнес
5 июня, 14:40 UTC+3

Россия не планирует менять условия лицензий на месторождения и участки недр из-за договоренностей между странами по снижению добычи, отметил глава Минприроды

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Соглашение ОПЕК и стран, не входящих в организацию, в том числе Россия, не повлияет на выполнение лицензионных обязательств российскими компаниями, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. При этом Минприроды России не планирует менять условия лицензий на месторождения и участки недр из-за договоренностей между странами по снижению добычи.

Читайте также новости по теме:
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
© EPA/MOHAMED MESSARA

Сечин считает целью санкций обострение социально-экономической ситуации в России

Участники Венского соглашения могут рассмотреть увеличение нефтяных квот в ноябре

"Газпром нефть" считает, что ОПЕК нужно быть гибче в вопросах регулирования цены нефти

"Не планируем (менять лицензии - прим. ред.). У нас сейчас отработана схема, при которой компании, если планируют изменить уровни добычи или иные данные по своим технологическим проектам, они должны просто обратиться в госкомиссию по запасам, там - в центральную комиссию по разработке, она должна будет рассмотреть их предложения и принять решение. После актуализации мы вынесли все параметры, на которые влияет конъюнктура, которые меняются от многих внешних факторов. Это все в лицензиях. Переменные параметры все в проектных документах. Нужно что-то менять - приходи в комиссию, доказывай, что это нужно, и принимай решение", - сказал Донской.

Он добавил, что не видит сложностей в проведении этой процедуры.

"Главное, чтобы компания не упускала выполнение лицензионных обязательств. Если нужно что-то поменять - (компания) приходила и изменяла проектные документы", - отметил министр.

В конце 2016 г. ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, в том числе Россия, договорились в первом полугодии 2017 г. сократить среднесуточную добычу нефти на 1,8 млн баррелей (относительно уровня октября 2016 г.). Россия, в частности, обязалась сократить производство на 300 тыс. баррелей в сутки.

На встрече в Вене 25 мая все участники соглашения договорились продлить его действие до апреля 2018 г. Квоты стран остаются прежними.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Персоны
Донской, Сергей Ефимович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская объяснила, почему в ее декларации о доходах нет сведений о муже и машине
2
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации
3
План "Перехват" введен в Москве после сообщений о похищении ребенка
4
В Москве объявлено штормовое предупреждение
5
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
6
Автомобиль упал в реку на западе Москвы
7
Жириновский поставил перед ЛДПР задачу за 20-30 лет нарастить число членов партии до 1 млн
Темы дня
Загрузка...
Реклама