Донской: соглашение ОПЕК не повлияет на выполнение лицензионных обязательств компаниями РФ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Соглашение ОПЕК и стран, не входящих в организацию, в том числе Россия, не повлияет на выполнение лицензионных обязательств российскими компаниями, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. При этом Минприроды России не планирует менять условия лицензий на месторождения и участки недр из-за договоренностей между странами по снижению добычи.

"Не планируем (менять лицензии - прим. ред.). У нас сейчас отработана схема, при которой компании, если планируют изменить уровни добычи или иные данные по своим технологическим проектам, они должны просто обратиться в госкомиссию по запасам, там - в центральную комиссию по разработке, она должна будет рассмотреть их предложения и принять решение. После актуализации мы вынесли все параметры, на которые влияет конъюнктура, которые меняются от многих внешних факторов. Это все в лицензиях. Переменные параметры все в проектных документах. Нужно что-то менять - приходи в комиссию, доказывай, что это нужно, и принимай решение", - сказал Донской.

Он добавил, что не видит сложностей в проведении этой процедуры.

"Главное, чтобы компания не упускала выполнение лицензионных обязательств. Если нужно что-то поменять - (компания) приходила и изменяла проектные документы", - отметил министр.

В конце 2016 г. ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, в том числе Россия, договорились в первом полугодии 2017 г. сократить среднесуточную добычу нефти на 1,8 млн баррелей (относительно уровня октября 2016 г.). Россия, в частности, обязалась сократить производство на 300 тыс. баррелей в сутки.

На встрече в Вене 25 мая все участники соглашения договорились продлить его действие до апреля 2018 г. Квоты стран остаются прежними.