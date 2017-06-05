Центробанк Египта опроверг сообщения о прекращении операций с банками Катара

КАИР, 5 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Центральный банк Египта опроверг информацию о прекращении операций с финансовыми учреждениями Катара. С таким заявлением в понедельник выступил представитель ЦБ АРЕ.

Отмечается, что египетский Центробанк не только не прекратил отношения с банками Катара, но и призвал все египетские банки и обменные пункты не прекращать операции с национальной валютой Государства Катар - катарским риалом.

В специальном заявлении ЦБ Египта говорится, что "очень важно финансовым учреждениям не отказываться от операций с катарской валютой". "Согласно распоряжению главы ЦБ Тарека Амера, в случае отказа от приема катарской валюты юридические и физические лица должны сообщать об этом в Центральный банк АРЕ", - указывается в документе.

О разрыве дипломатических отношений с Дохой в понедельник заявили ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет. Главной причиной они назвали поддержку эмиратом терроризма. Позже эти действия поддержало правительство Йемена и временное правительство Ливии, штаб-квартира которого находится на востоке страны.