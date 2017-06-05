Глава ЦБ: страхование вкладов МСБ не приведет к высокой нагрузке на банковскую систему

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Страхование вкладов малого и среднего бизнеса (МСБ) во всех банках не приведет к высокой нагрузке на банковскую систему, заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы рассматривали внимательно вопрос о страховании вкладов и средств малого и микробизнеса и поддерживаем распространение механизма на все банки. В целом малый бизнес держит в банках чуть более 3 трлн рублей. Они распределены не совсем равномерно, значительная часть в крупных банках. Это не будет большой нагрузкой на банковскую систему, по нашим расчетам", - сказала она.

Как ранее сообщил председатель комитета Госдумы по финрынку, автор законопроекта о страховании вкладов МСБ Анатолий Аксаков, малый бизнес держит на вкладах и счетах банках около 3 трлн рублей. Предполагается, что одним из вариантов защиты средств малого бизнеса станет однократная страховая выплата в пределах 1,4 млн рублей. Система может заработать с 1 января 2018 года.

Несмотря на поддержку инициативы со стороны Центробанка и Минфина, Сбербанк и ВТБ 24 выступили против нее.