Премьер: у Болгарии нет денег на строительство АЭС "Белене"

СОФИЯ, 5 июня. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгария не имеет средств, чтобы самостоятельно построить атомную электростанцию "Белене". Об этом заявил журналистам премьер-министр Бойко Борисов.

"Реакторы (для "Белене") произведены и уже находятся на площадке. По сути дела мы имеем товар стоимостью более 3 млрд левов (более €1,5 млрд), также ясно, что (за счет) денег из бюджета станцию строить не будем", - сказал премьер-министр.

Борисов полагает, что единственным вариантом продолжения строительства АЭС может быть публично-частное партнерство с приватизацией проекта и некоторым государственным участием. Ответ на вопрос о том, что предпочтительнее, должны, по его словам, дать эксперты. "Мы дали проект АЭС на анализ в Болгарскую академию наук (БАН), что они предложат, то мы и дадим на общественное обсуждение", - пояснил Борисов.

Как ранее сообщала министр энергетики Теменужка Петкова, доклад о перспективах строительства АЭС "Белене" и эффективности проекта должен быть подготовлен учеными БАН к концу сентября.

Ожидается, что проект "Белене" будет активно обсуждаться на традиционном Международном атомном форуме, который пройдет в черноморской Варне с 6 по 9 июня.

О проекте "Белене"

София отказалась от строительства двухблочной АЭС "Белене" мощностью 2 ГВт в марте 2012 г. О прекращении реализации проекта 28 марта 2012 года объявило правительство Болгарии, которое возглавлял нынешний премьер- министр Бойко Борисов, а депутаты парламента поддержали инициативу о введении моратория на строительство станции.

По подписанному в 2006 г. контракту строить "Белене" по российскому проекту должен был "Атомстройэкспорт", заказчиком выступала Национальная электрическая компания (NEC). В июне 2016 года Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве принял решение в пользу "Атомстройэкспорта" (ASE, входит в структуру Росатома) в споре с NEC о прекращении проекта АЭС "Белене" и постановил компенсировать ущерб в связи с прекращением реализации этого проекта, удовлетворив главные требования "Атомстройэкспорта" по оплате выполненных работ и заказанного оборудования, а также по компенсации процентов и судебных издержек, включая оплату услуг адвокатов компании Sidley Austin LLP.

9 декабря 2016 года NEC в соответствии с решением суда заплатила долг в 601,6 млн евро по АЭС "Белене" и стала собственником изготовленного для станции оборудования, основная часть которого уже доставлена в Болгарию.