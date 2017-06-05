Болгария рассчитывает получать из России более 15 млрд кубометров газа

СОФИЯ, 5 июня. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгария рассчитывает на российский газ, готовясь к строительству газораспределительного центра "Балкан". Об этом журналистам заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

"Для европейского газового хаба, который финансируется в настоящее время Еврокомиссией, мы соберем газ из разных источников - месторождений "Хан Аспарух", "Галата" и "Терес" (в Черном море), из интерконнектора с Грецией, не на последнем месте газ из Азербайджана и России. Мы выполняем обязательства, подписываем (соглашения) и наполняем "газовую корзину", расширяем нашу газотранспортную систему, чтобы доставлять газ из разных источников в соответствии с требованиями ЕС", - объяснил Борисов.

Премьер-министр Болгарии выразил опасения по поводу того, что Болгария вместо страны, которая обеспечивает транзит газа, может остаться всего лишь клиентом - потребителем, если все новые газовые потоки пройдут мимо.

"Чтобы не допустить подобного (сценария), мы подписали дорожную карту (с "Газпромом") на 15,7 млрд кубометров газа", - подчеркнул Борисов.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, в ходе которой, по сообщению Минэнерго Болгарии, особое внимание было уделено вопросам поставки природного газа в страну в долгосрочной перспективе. Петкова также проинформировала Миллера о проекте строительства газораспределительного центра "Балкан". По итогам переговоров была подписана Дорожная карта по изучению вопроса о развитии газораспределительной сети на территории Болгарии.