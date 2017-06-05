Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Болгария рассчитывает получать из России более 15 млрд кубометров газа

Экономика и бизнес
5 июня, 19:11 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выразил опасения, что его страна, которая обеспечивает транзит газа, может остаться всего лишь потребителем

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОФИЯ, 5 июня. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгария рассчитывает на российский газ, готовясь к строительству газораспределительного центра "Балкан". Об этом журналистам заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

"Для европейского газового хаба, который финансируется в настоящее время Еврокомиссией, мы соберем газ из разных источников - месторождений "Хан Аспарух", "Галата" и "Терес" (в Черном море), из интерконнектора с Грецией, не на последнем месте газ из Азербайджана и России. Мы выполняем обязательства, подписываем (соглашения) и наполняем "газовую корзину", расширяем нашу газотранспортную систему, чтобы доставлять газ из разных источников в соответствии с требованиями ЕС", - объяснил Борисов.

Премьер-министр Болгарии выразил опасения по поводу того, что Болгария вместо страны, которая обеспечивает транзит газа, может остаться всего лишь клиентом - потребителем, если все новые газовые потоки пройдут мимо.

"Чтобы не допустить подобного (сценария), мы подписали дорожную карту (с "Газпромом") на 15,7 млрд кубометров газа", - подчеркнул Борисов.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, в ходе которой, по сообщению Минэнерго Болгарии, особое внимание было уделено вопросам поставки природного газа в страну в долгосрочной перспективе. Петкова также проинформировала Миллера о проекте строительства газораспределительного центра "Балкан". По итогам переговоров была подписана Дорожная карта по изучению вопроса о развитии газораспределительной сети на территории Болгарии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Болгария
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
2
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NCB
3
Черногория официально стала 29-м членом НАТО
4
Усманов выбрал первых победителей конкурса пародий на свою видеодуэль с Навальным
5
Лавров призвал Доху и арабские страны решать противоречия путем диалога
6
Бывший футболист "Ньюкасла" Тьоте скончался на 31-м году жизни
7
Силовики ищут пилота, сбежавшего с места крушения вертолета в Адыгее
Темы дня
Загрузка...
Реклама