Кабмин поручил ведомствам разработать стратегию в области защиты прав потребителей

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ведомствам до 1 августа 2017 года разработать и утвердить Стратегию государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года. Об этом говорится в опубликованных на сайте кабмина указаниях во исполнении поручений президента России по итогам заседания Госсовета о развитии национальной системы защиты прав потребителей 18 апреля 2017 года.
Разработкой предложений поручено заниматься Роспотребнадзору, Минэкономразвития, Минпромторгу и Минфину совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Кроме того, Роспотребнадзору, Минэкономразвитию, Минфину России и Минюсту поручено "обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих применение контрольной закупки при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей и федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также наделение органов местного самоуправления дополнительными полномочиями в области защиты прав потребителей", говорится на сайте кабмина. Срок исполнения поручений - до 22 августа 2017 г.
Глава правительства также поручил Минтруду, Минобрнауки, Минэкономразвития, Минфину, Минюсту и Роспотребнадзору до 8 ноября обеспечить внесение в законодательство "изменений, предусматривающих установление особых мер защиты прав социально уязвимых категорий потребителей (инвалидов, лиц пожилого возраста, детей) и административной ответственности за их нарушение".
Минюсту, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и ФАС до 8 ноября поручено обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих внедрение правовых механизмов защиты прав и законных интересов групп потребителей в судах. Кроме того, премьер-министр поручил Роспотребнадзору, Минэкономразвития и Минпромторгу до 8 августа представить предложения по совершенствованию государственного контроля (надзора) за безопасностью находящейся в обороте продукции в целях снижения риска причинения вреда жизни и здоровью потребителей.
Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минфин совместно с Банком России до 8 августа должны будут представить предложения по организации в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг консультирования населения по вопросам защиты прав потребителей, в том числе по вопросам, касающимся прав потребителей на финансовых рынках и банкротства физических лиц. Также до 8 августа Роспотребнадзору, Минэкономразвития и Минпромторгу поручено представить предложения по совершенствованию государственного контроля (надзора) за безопасностью находящейся в обороте продукции в целях снижения риска причинения вреда жизни и здоровью потребителей.