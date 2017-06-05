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Правительство поручило принять меры по защите прав граждан-заемщиков

Экономика и бизнес
5 июня, 20:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Указания должны быть выполнены до 10 октября

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Правительство России поручило ряду министерств и ведомств внести в законодательство изменения, направленные на защиту прав граждан-заемщиков. Указания должны быть выполнены до 10 октября 2017 г., говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина.

В частности, в законодательство должна быть включена норма, лишающая кредитора права требовать от заемщика исполнения обязательств по договору займа в случае, если такой договор заключен лицом, не являющимся кредитором в соответствии с ФЗ "О потребительском кредите (займе)", или если договор был заключен с нарушением количественных ограничений по предоставлению займов. Для лиц, не являющихся кредиторами с точки зрения данного ФЗ, предполагается также установить запрет на заключение договора займа, обеспеченного ипотекой.

Ведомствам также поручено установить предельный размер обязательств заемщика перед кредитором, по достижении которого кредитная организация не вправе начислять и взимать проценты, неустойки и применять к заемщику иные меры ответственности по договору потребительского займа.

Среди других мер - введение административной и уголовной ответственности для должностных лиц, нелегально осуществляющих деятельность по предоставлению потребительских займов, а также нормы по административному приостановлению деятельности юридических лиц в случае повторного совершения такого правонарушения.

Кроме того, Банк России получит полномочия блокировать доступ к сайтам, нарушающим законодательство, регулирующее отношения на финансовом рынке, в том числе используемым для совершения мошеннических действий на финансовом рынке.

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