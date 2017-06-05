Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Пермского края предоставят "Уралкалию" налоговые льготы под Усть-Яйву

Экономика и бизнес
5 июня, 21:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что ввод Усть-Яйвинского участка "Уралкалия" сдвигается на несколько лет, и состоится после 2020 г.

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. "Уралкалий", Минпромторг России и Пермский край подписали меморандум о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта, предполагающего ряд налоговых преференций "Уралкалию" под строительство Усть-Яйвинского рудника, сообщает компания.

В рамках специнвестконтракта "Уралкалий" реализует в Пермском крае инвестпроект по созданию нового промышленного производства, в рамках которого предусмотрено строительство Усть-Яйвинского рудника мощностью 11 млн тонн сильвинитовой руды в год и новой технологической секции на перерабатывающей фабрике с доведением производственной мощности фабрики до 2,8 млн тонн хлористого калия в год.

Со своей стороны, Минпромторг РФ и Пермский край подтвердили готовность включить в специальный инвестиционный контракт обязательства России и Пермского края по предоставлению компании налоговых льгот, а также - по сохранению действующих на момент заключения контракта налоговых льгот и преференций для "Уралкалия", на весь период действия специнвестконтракта.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что ввод Усть-Яйвинского участка "Уралкалия" сдвигается на несколько лет, и состоится после 2020 г. Однако компания опровергла эти сообщения и заявила, что запуск рудника на Усть- Яйвинском участке и начало добычи руды запланированы на 2020 г.

"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). Акционерами компании являются "Уралхим" Дмитрия Мазепина (19,9%) и Дмитрий Лобяк (20%). Квазиказначейский пакет "Уралкалия" - 54,4% - находится на балансе дочернего предприятия "Уралкалий-технология", free-float составляет 5,61%. Акции "Уралкалия" обращаются на Московской бирже.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
2
Интервью Путина телеканалу NBC смотрели более 6 млн человек
3
Усманов выбрал первых победителей конкурса пародий на свою видеодуэль с Навальным
4
В Сочи двое детей выпали на проезжую часть из багажника машины
5
СМИ: истребитель сирийских ВВС сбит в 50 км от Дамаска
6
Наина Ельцина представила мемуары о семье, муже и истории страны
7
Эксперты: перспектива введения сокращенной рабочей недели ближе, чем короткого дня
Темы дня
Загрузка...
Реклама