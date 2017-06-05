Власти Пермского края предоставят "Уралкалию" налоговые льготы под Усть-Яйву

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. "Уралкалий", Минпромторг России и Пермский край подписали меморандум о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта, предполагающего ряд налоговых преференций "Уралкалию" под строительство Усть-Яйвинского рудника, сообщает компания.

В рамках специнвестконтракта "Уралкалий" реализует в Пермском крае инвестпроект по созданию нового промышленного производства, в рамках которого предусмотрено строительство Усть-Яйвинского рудника мощностью 11 млн тонн сильвинитовой руды в год и новой технологической секции на перерабатывающей фабрике с доведением производственной мощности фабрики до 2,8 млн тонн хлористого калия в год.

Со своей стороны, Минпромторг РФ и Пермский край подтвердили готовность включить в специальный инвестиционный контракт обязательства России и Пермского края по предоставлению компании налоговых льгот, а также - по сохранению действующих на момент заключения контракта налоговых льгот и преференций для "Уралкалия", на весь период действия специнвестконтракта.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что ввод Усть-Яйвинского участка "Уралкалия" сдвигается на несколько лет, и состоится после 2020 г. Однако компания опровергла эти сообщения и заявила, что запуск рудника на Усть- Яйвинском участке и начало добычи руды запланированы на 2020 г.

"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). Акционерами компании являются "Уралхим" Дмитрия Мазепина (19,9%) и Дмитрий Лобяк (20%). Квазиказначейский пакет "Уралкалия" - 54,4% - находится на балансе дочернего предприятия "Уралкалий-технология", free-float составляет 5,61%. Акции "Уралкалия" обращаются на Московской бирже.