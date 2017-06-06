ТОР "Свободный" в Приамурье даст развитие местному производству

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июня. /ТАСС/. Создание территории опережающего развития "Свободный" в Амурской области, постановление о котором подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, даст развитие местному производству, позволит создать несколько тысяч новых рабочих мест и увеличить поступления в бюджет, сообщил ТАСС губернатор Александр Козлов.

"В ТОР "Свободный" зайдут инвесторы мирового масштаба - "Газпром" и "Сибур". Крупнейшие предприятия, которые они построят, дадут региону несколько тысяч новых рабочих мест, увеличатся поступления в бюджет. Около якорных заводов появятся сопутствующие предприятия, это своего рода мультипликативный эффект, который даст развитие местному производству", - сказал Козлов.

Он отметил, что ТОР будет способствовать развитию инфраструктуры города Свободный. "Роддом, женская консультация, школа, пристройка к садику, ФОК, дом культуры, реконструкция котельной - работы на объектах начнутся уже в следующем году. Это новая жизнь, новое развитие региона. Амурская область становится другой - она переходит от своей традиционной сельскохозяйственной специализации к индустриальной", - заявил глава области.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОР "Свободный" в Амурской области. Как сообщает официальный сайт кабмина, это "будет способствовать производственной кооперации и интеграции с Китайской Народной Республикой и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, развитию малого и среднего бизнеса, привлечению инвестиций".

На территории ТОР "Свободный" будет создан крупнейший в России газоперерабатывающий и газохимический комплекс, в который "Газпром" и "Сибур" вложат более 1,3 трлн рублей инвестиций. После запуска комплекса сюда по газопроводу "Сила Сибири" будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые "Газпром" создает в рамках Восточной газовой программы.