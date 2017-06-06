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Топилин: почти 15% всех долгов по зарплате в России приходится на Приморский край

Экономика и бизнес
6 июня, 8:39 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 6, июня. /ТАСС

В 2016 году по требованию территориальных органов Роструда в Дальневосточном федеральном округе работодатели погасили задолженность по заработной плате на сумму 4,2 млрд рублей

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Почти 15% всей задолженности по заработной плате в РФ приходится на Приморский край. Сейчас предприятия региона должны работникам более 500 млн рублей. Об этом на брифинге в Южно-Сахалинске сообщил  министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Самая большая задолженность по РФ - в Приморском крае. Это более 500 млн рублей. Это почти 15% всей российской задолженности", - отметил министр.

По словам Топилина, одним из основных должников является завод "Радиоприбор" в Приморье. "Это завод "Радиоприбор", по которому сейчас применяются меры экономического характера по поиску эффективного собственника. В течение этого года проблему эту мы должны решить", - заверил министр.

Он подчеркнул, что у министерства в этой связи нет претензий к региональным властям. "В основном это не задолженности региональных бюджетов. Это задолженности ряда предприятий", - отметил Топилин.

О ситуации с погашением задолженности по заработной плате в субъектах Дальневосточного федерального округа говорил накануне и руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область. Он отметил, что в этом году в результате мер, принимаемых инспекторами труда, более 20 тыс. работников на Дальнем Востоке получили задержанную зарплату на сумму почти 900 млн рублей.

В 2016 году по требованию территориальных органов Роструда в Дальневосточном федеральном округе работодатели погасили задолженность по заработной плате на сумму 4,2 млрд рублей перед 88 тыс. работниками.

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