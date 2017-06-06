Топилин: почти 15% всех долгов по зарплате в России приходится на Приморский край

Все жилые дома в Ишимском районе освободились от паводковых водНовости Урала 6 июня, 9:27
Немецкий футбольный союз обсудит с УЕФА кризисную ситуацию в КатареСпорт 6 июня, 9:25
Электроснабжение Сатки полностью восстановлено после сбояНовости Урала 6 июня, 9:12
Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти €11 млнПолитика 6 июня, 9:03
Краснодарский производитель газовых станций получил 100 млн рублей от "Промсвязьбанка"Банк историй успеха 6 июня, 9:01
РЛС "Воронеж-ДМ" в Красноярском крае заступит на боевое дежурство до конца 2017 г.Армия и ОПК 6 июня, 8:44
Премьер Японии принял приму Большого театра Захарову и скрипача РепинаКультура 6 июня, 8:43
Банда из шести человек задержана после ограбления банка в НовосибирскеСибирь 6 июня, 8:20
СМИ: футболист "Спартака" Таски перейдет в "Трабзонспор" на текущей неделеСпорт 6 июня, 7:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Почти 15% всей задолженности по заработной плате в РФ приходится на Приморский край. Сейчас предприятия региона должны работникам более 500 млн рублей. Об этом на брифинге в Южно-Сахалинске сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
"Самая большая задолженность по РФ - в Приморском крае. Это более 500 млн рублей. Это почти 15% всей российской задолженности", - отметил министр.
По словам Топилина, одним из основных должников является завод "Радиоприбор" в Приморье. "Это завод "Радиоприбор", по которому сейчас применяются меры экономического характера по поиску эффективного собственника. В течение этого года проблему эту мы должны решить", - заверил министр.
Он подчеркнул, что у министерства в этой связи нет претензий к региональным властям. "В основном это не задолженности региональных бюджетов. Это задолженности ряда предприятий", - отметил Топилин.
О ситуации с погашением задолженности по заработной плате в субъектах Дальневосточного федерального округа говорил накануне и руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область. Он отметил, что в этом году в результате мер, принимаемых инспекторами труда, более 20 тыс. работников на Дальнем Востоке получили задержанную зарплату на сумму почти 900 млн рублей.
В 2016 году по требованию территориальных органов Роструда в Дальневосточном федеральном округе работодатели погасили задолженность по заработной плате на сумму 4,2 млрд рублей перед 88 тыс. работниками.